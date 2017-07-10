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    Суд в Киеве арестовал дельфинарий "Немо"

    (обновлено: )14110
    В ходе досудебного расследования было установлено, что земельный участок, на котором находится дельфинарий, предназначался для строительства, обслуживания и эксплуатации автозаправочного комплекса.
    Дельфины в киевском дельфинарии Немо
    УНИАН

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева арестовал столичный дельфинарий "Немо". Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда от 3 июля 2017  года.

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    "Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения", — отмечается в документе.

    "В ходе досудебного расследования было установлено, что 22.05.2017 ДП "АРДАЛ" (ИНН 30862359) на основании договора купли-продажи передает в собственность ОСОБА_2 (РНОКНП НОМЕР_1) земельный участок расположенный по адресу: АДРЕСА_1, (кадастровый номер НОМЕР_2), целевое назначение: для строительства, обслуживания и эксплуатации автозаправочного комплекса. В то время, как в настоящее время там расположено и эксплуатируется двухэтажное здание, в котором находится Киевский дельфинарий", — отмечается в постановлении.

    Согласно письму Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины от 09.06.2017, в департаменте отсутствует информация о выдаче разрешения ООО "Нерум", ООО "Ардал" или другим организациям на выполнение строительных работ..

    В решении отмечается, что несмотря на требования Закона, а именно то, что целевое назначение земельных участков не соответствовало намерениям застройщика и не рассчитано на строительство двухэтажного капитального здания, Департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) не выданы градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка, а Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины не выдано соответствующее разрешение на выполнение строительных работ и с 2015 года не предпринималось никаких мер по устранению вышеуказанных нарушений.

    "Указанное свидетельствует о возможном совершении должностными лицами Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», — говорится в документе.

    Суд постановил "Наложить арест на земельный участок расположенный по адресу: АДРЕСА_1 (кадастровый номер НОМЕР_2), который на праве собственности зарегистрирован за ЛИЦО_2, запретив распоряжаться и использовать любым образом указанным земельным участком и расположенным на нем строительными сооружениями, которые не зарегистрированы на праве собственности".

    Ранее сообщалось, что суд принял решение об аресте изъятых в одесском офисе компании "Яндекс.Украина" 185 ноутбуков и 36 системных блоков.

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