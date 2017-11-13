В Киеве снесут 3000 домов

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Столичные власти намерены снести более 3000 старых домов, 90% которых составляют хрущевки, пишет "Вечерний Киев".

Они будут выведены из эксплуатации в рамках реконструкции жилого фонда к 2025 году.

"В Киеве находится более 3000 устаревших зданий на 211 512 квартир, из которых 90% — это пятиэтажные хрущевки. Из эксплуатации планируется вывести более 2 800 000 кв. метров устаревшего жилья", — сказано в сообщении.

По данным издания, реконструкция аварийного жилого фонда стартует с Лесного массива Деснянского района. Всем жителям, дома которых пойдут под снос, будет предложено переехать в новостройки с аналогичной площадью и современной планировкой. Отказаться от предложения владельцы такого жилья не имеют права.

В Киеве массово сносят МАФы, в частности на Лесном массиве.