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    Киев

    В Киеве снесут 3000 домов

    (обновлено: )36631
    По данным столичных властей, в Киеве находится более 3000 устаревших зданий на 211 512 квартир, из которых 90% — это пятиэтажные хрущевки. Реконструкция аварийного жилого фонда стартует с Лесного массива Деснянского района.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Столичные власти намерены снести более 3000 старых домов, 90% которых составляют хрущевки, пишет "Вечерний Киев".

    Они будут выведены из эксплуатации в рамках реконструкции жилого фонда к 2025 году.

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    "В Киеве находится более 3000 устаревших зданий на 211 512 квартир, из которых 90% — это пятиэтажные хрущевки. Из эксплуатации планируется вывести более 2 800 000 кв. метров устаревшего жилья", — сказано в сообщении.

    По данным издания, реконструкция аварийного жилого фонда стартует с Лесного массива Деснянского района. Всем жителям, дома которых пойдут под снос, будет предложено переехать в новостройки с аналогичной площадью и современной планировкой. Отказаться от предложения владельцы такого жилья не имеют права.

    В Киеве массово сносят МАФы, в частности на Лесном массиве.

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