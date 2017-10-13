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    Киев

    В Киеве сносят офис с людьми внутри

    (обновлено: )114
    О сносе дома стало известно заранее, однако арендодатель не предупредил об этом арендаторов помещений. Поэтому несколько дней назад сотрудники офисов попросили повременить со сносом, чтобы можно было вывезти мебель и другие вещи.
    В Печерском районе Киева сносят незаконный офис
    nashkiev.ua

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева, на улице Бойчука, 37б, сносят незаконный офис, сообщают киевляне на форуме "Украинской правды".

    Сообщается, что демонтируют двухэтажное здание с мансардой, которое сдавалось под различные офисы. 

    "Дом был построен давно и внаглую, незаконно, еще в двухтысячных годах. Помещения владельцем всё это время сдаются в аренду. Сама земля, на которой находится постройка, принадлежит к придомовой территории дома, где сделано ОСББ. У руководства дома был определенный диалог с владельцем этой незаконной постройки, хотели, чтобы он платил за используемую землю. Подробностей не знаю", — говорится в сообщении.

    nashkiev.ua
    В Печерском районе Киева сносят незаконный офис

    Также указывается, что о сносе дома стало известно заранее, однако арендодатель не предупредил об этом арендаторов помещений. Поэтому несколько дней назад сотрудники офисов попросили повременить со сносом, чтобы можно было вывезти мебель и другие вещи.

    Смотрите также: Демонтаж киосков в Киеве: владельцы взяли в руки оружие

    Договорились, что до 19 октября демонтаж дома производиться не будет. Но несмотря на договоренность, в пятницу, 13 октября, прибывшие рабочие заявили, что договор про 19 число аннулирован, и приступили к разборке дома. По словам очевидцев, в здании находятся люди. Слева постройку уже разобрали, теперь рабочие приступили к демонтажу крыши. 

    nashkiev.ua
    В Печерском районе Киева сносят незаконный офис

    По информации "Украинской правды", народный депутат и советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец заявил, что демонтаж осуществляется законно, но проводит его не город, а прокуратура.

    Как сообщалось ранее, в Киеве продолжают массово избавляться от ларьков. Киевляне заметили, что возле метро "Лесная" "исчезло" несколько десятков МАФов, более того — начали разбирать торговые ряды на рынке по соседству, на улице Киото.

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