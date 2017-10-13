В Киеве сносят офис с людьми внутри

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева, на улице Бойчука, 37б, сносят незаконный офис, сообщают киевляне на форуме "Украинской правды".

Сообщается, что демонтируют двухэтажное здание с мансардой, которое сдавалось под различные офисы.

"Дом был построен давно и внаглую, незаконно, еще в двухтысячных годах. Помещения владельцем всё это время сдаются в аренду. Сама земля, на которой находится постройка, принадлежит к придомовой территории дома, где сделано ОСББ. У руководства дома был определенный диалог с владельцем этой незаконной постройки, хотели, чтобы он платил за используемую землю. Подробностей не знаю", — говорится в сообщении.

nashkiev.ua В Печерском районе Киева сносят незаконный офис

Также указывается, что о сносе дома стало известно заранее, однако арендодатель не предупредил об этом арендаторов помещений. Поэтому несколько дней назад сотрудники офисов попросили повременить со сносом, чтобы можно было вывезти мебель и другие вещи.

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Договорились, что до 19 октября демонтаж дома производиться не будет. Но несмотря на договоренность, в пятницу, 13 октября, прибывшие рабочие заявили, что договор про 19 число аннулирован, и приступили к разборке дома. По словам очевидцев, в здании находятся люди. Слева постройку уже разобрали, теперь рабочие приступили к демонтажу крыши.

nashkiev.ua В Печерском районе Киева сносят незаконный офис

По информации "Украинской правды", народный депутат и советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец заявил, что демонтаж осуществляется законно, но проводит его не город, а прокуратура.

Как сообщалось ранее, в Киеве продолжают массово избавляться от ларьков. Киевляне заметили, что возле метро "Лесная" "исчезло" несколько десятков МАФов, более того — начали разбирать торговые ряды на рынке по соседству, на улице Киото.