В доме в Киеве прогремел взрыв. Есть жертвы

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина, сообщила начальник отдела коммуникации в Главное управление Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в Facebook.

По ее данным, еще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

facebook.com/people/Оксана-Блищик В доме в Киеве прогремел взрыв

"Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10: на 9-м этаже произошел взрыв. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа. К сожалению, одна женщина погибла, другую с телесными повреждениями доставили в больницу", — сообщила она.

Facebook.com/Оксана-Блищик В доме в Киеве прогремел взрыв

Напомним, 26 октября взрыв прогремел в центре Донецка, был поврежден подъезд пятиэтажного дома, два человека пострадали.