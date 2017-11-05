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    Киев

    В доме в Киеве прогремел взрыв. Есть жертвы

    (обновлено: )73712
    Взрыв произошел в результате утечки газа. По данным полиции, одна женщина погибла, другую с телесными повреждениями доставили в больницу.
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    facebook.com/people/Оксана-Блищик

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина, сообщила начальник отдела коммуникации в Главное управление Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в Facebook.

    По ее данным, еще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. 

    facebook.com/people/Оксана-Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв

    "Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10: на 9-м этаже произошел взрыв. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа. К сожалению, одна женщина погибла, другую с телесными повреждениями доставили в больницу", — сообщила она. 

    Facebook.com/Оксана-Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв

    Напомним, 26 октября взрыв прогремел в центре Донецка, был поврежден подъезд пятиэтажного дома, два человека пострадали.

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