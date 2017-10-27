Мужской монастырь Киева посетят более 100 тыс верующих 30 октября

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева 30 октября отметят 29-ю годовщину кончины монахини Алипии (Авдеевой) — подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, 30 октября в Голосеевском монастыре состоится архиерейская Божественная литургия, начало в 08.00.

"Людям матушка Алипия оставила свое завещание: "Приходите ко мне, кричите, и я услышу". Много лет в этот праздничный день двери обители открыты круглосуточно. Уже ночью, сюда идут десятки тысяч киевлян, стараясь успеть помолиться и поклониться матушке Алипии до начала рабочего дня. На годовщину преставления чтимой подвижницы прибывают много паломников из разных уголков Украины и зарубежья", — рассказал наместник Голосеевского монастыря епископ Исаакий (Андроник).

В Голосеевском монастыре Киева 30 октября ожидают более 100 тысяч верующих

После Божественной литургии в этот день будет отслужена панихида по матушке Алипии. Далее состоится традиционная праздничная трапеза для паломников — раздача известного монастырского угощения в память о матушке.

"Матушка Алипия продолжила духовные подвиги Голосеевских старцев. Несла подвиг юродства ради Христа, денно и нощно молилась, принимала людей, лечила их душу и тело. По смиренному несению скорбей Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. Идут люди со своими бедами и болью к монахине и до сих пор, каждый день. В усыпальнице, где покоится блаженная старица, в любой момент, в любой день, стоят в коленопреклонной молитве 20-30 человек. И сегодня через матушку Алипию люди приходят к Богу", — рассказал владыка Исаакий.

Также он сообщил о выходе новой книги, в которой собраны свидетельства людей, в жизни которых произошло чудо по молитвам матушки Алипии к Господу. Выход книги запланирован на конец года, приобрести ее можно будет в книжной лавке монастыря.