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    Киев

    Мужской монастырь Киева посетят более 100 тыс верующих 30 октября

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    По данным Голосеевского монастыря, в 2016 году, в день памяти матушки Алипии, монастырь посетили около 130 тысяч верующих. 30 октября в Голосеевском монастыре состоится архиерейская Божественная литургия
    В Голосеевском монастыре Киева 30 октября ожидают более 100 тысяч верующих

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева 30 октября отметят 29-ю годовщину кончины монахини Алипии (Авдеевой) — подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине.

    Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, 30 октября в Голосеевском монастыре состоится архиерейская Божественная литургия, начало в 08.00.

    "Людям матушка Алипия оставила свое завещание: "Приходите ко мне, кричите, и я услышу". Много лет в этот праздничный день двери обители открыты круглосуточно. Уже ночью, сюда идут десятки тысяч киевлян, стараясь успеть помолиться и поклониться матушке Алипии до начала рабочего дня. На годовщину преставления чтимой подвижницы прибывают много паломников из разных уголков Украины и зарубежья", — рассказал наместник Голосеевского монастыря епископ Исаакий (Андроник).

    В Голосеевском монастыре Киева 30 октября ожидают более 100 тысяч верующих

    После Божественной литургии в этот день будет отслужена панихида по матушке Алипии. Далее состоится традиционная праздничная трапеза для паломников — раздача известного монастырского угощения в память о матушке.

    "Матушка Алипия продолжила духовные подвиги Голосеевских старцев. Несла подвиг юродства ради Христа, денно и нощно молилась, принимала людей, лечила их душу и тело. По смиренному несению скорбей Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. Идут люди со своими бедами и болью к монахине и до сих пор, каждый день. В усыпальнице, где покоится блаженная старица, в любой момент, в любой день, стоят в коленопреклонной молитве 20-30 человек. И сегодня через матушку Алипию люди приходят к Богу", — рассказал владыка Исаакий.

    Также он сообщил о выходе новой книги, в которой собраны свидетельства людей, в жизни которых произошло чудо по молитвам матушки Алипии к Господу. Выход книги запланирован на конец года, приобрести ее можно будет в книжной лавке монастыря.

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