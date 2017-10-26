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    Киев

    В Киеве чудом выжил мужчина, упавший на рельсы

    (обновлено: )47
    Причина падения мужчины на рельсы пока неясна. По данным метрополитена, "мужчина не получил травм, им сейчас занимаются полицейские, выясняют причину падения".
    Станция метро Героев Днепра
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на станции метро "Героев Днепра" на рельсы упал мужчина, сообщает "Сегодня" со ссылкой на столичный метрополитен.

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    Сообщается, что падение на рельсы произошло из-за нарушений правил поведения в подземке.

    "Мужчине стало плохо с самочувствием или он зашел на станцию в нетрезвом состоянии. Его оперативно подняли на перрон, задержка в движение поездов составила 3 минуты", — говорится в сообщении.

    "К счастью, мужчина не получил травм, им сейчас занимаются полицейские, выясняют причину падения", – сообщили нам в пресс-службе киевского метрополитена.

    Напомним, 19 октября человек попал под поезд на Святошинско-Броварской линии киевского метро, движение приостанавливалось.

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