В Киеве чудом выжил мужчина, упавший на рельсы

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на станции метро "Героев Днепра" на рельсы упал мужчина, сообщает "Сегодня" со ссылкой на столичный метрополитен.

Сообщается, что падение на рельсы произошло из-за нарушений правил поведения в подземке.

"Мужчине стало плохо с самочувствием или он зашел на станцию в нетрезвом состоянии. Его оперативно подняли на перрон, задержка в движение поездов составила 3 минуты", — говорится в сообщении.

"К счастью, мужчина не получил травм, им сейчас занимаются полицейские, выясняют причину падения", – сообщили нам в пресс-службе киевского метрополитена.

Напомним, 19 октября человек попал под поезд на Святошинско-Броварской линии киевского метро, движение приостанавливалось.