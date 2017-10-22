Вечером в воскресенье в Киеве ограничат работу некоторых станций метро

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье вечером, 22 октября, в работу станций киевского метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" будут внесены изменения, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Изменения внесут в связи с проведением матча "Динамо" – "Шахтер".

Так, перед началом матча, с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

В указанное время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

Кроме того, после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщалось ранее, в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия автомобильное движение на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено на 7 дней.