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    Киев

    Вечером в воскресенье в Киеве ограничат работу некоторых станций метро

    (обновлено: )21
    Перед началом матча, с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. В указанное время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.
    Станция метро Площадь Льва Толстого
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье вечером, 22 октября, в работу станций киевского метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" будут внесены изменения, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

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    Изменения внесут в связи с проведением матча "Динамо" – "Шахтер".

    Так, перед началом матча, с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

    В указанное время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

    Кроме того, после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

    Как сообщалось ранее, в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия автомобильное движение на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено на 7 дней. 

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