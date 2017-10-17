"Деньги пахнут". В Киеве хирург отказался оперировать жительницу Донецка

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В Киеве хирург одной из частных клиник отказался делать операцию женщине из Донецка по политическим соображениям.

Об этом врач Дмитрий Козлов сообщил на своей странице в Facebook.

"Впервые за 17 лет хирургической практики отказал пациенту в операции по политическим соображениям. Женщина, 50 лет, частный предприниматель из Донецка решила сделать липосакцию. Прямо на операционном столе, не дожидаясь анестезии, стала жаловаться на укропов, геноцид народа Донбасса, и вообще русский мир-самый лучший мир на свете, не считая потустороннего. Все подготовительные манипуляции перед операцией были мгновенно прекращены, пациентке возвращены денежные средства в полном объеме и она убыла в родные пеннаты", — написал Козлов.

Дмитрий Козлов, facebook Пост Дмитрия Козлова

По его словам пациентке из Донецка должна была проводиться липосакция, операция, которая не является жизненно необходимой, поэтому врач не нарушил клятву Гиппократа.

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