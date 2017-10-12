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12.10.201712:54
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    Киев

    В Киеве водитель врезался в троллейбус и угрожал "знакомством" с Гройсманом

    (обновлено: )16520
    Виновник ДТП сообщил, что заберет троллейбус с собой и отремонтирует его на СТО и признался, что лично знаком с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но просто не хочет его "напрягать".
    На месте ДТП в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Правды водитель Skoda врезался в троллейбус, который отъезжал от остановки.

    Сам виновник ДТП сообщил, что прямо перед капотом его авто перебегала человек и он был вынужден выбирать — врезаться или в человека, или в троллейбус.

    Мужчина сказал, что заберет троллейбус с собой и отремонтирует его на СТО. Он так же сообщил, что лично знаком с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но просто не хочет его "напрягать". Алкотест показал 1,95 промилле, сообщает Киев Оперативный.

    Киев Оперативный
    Нетрезвый виновник ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка на пешеходном переходе сбила насмерть девушку.

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