В Киеве водитель врезался в троллейбус и угрожал "знакомством" с Гройсманом

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Правды водитель Skoda врезался в троллейбус, который отъезжал от остановки.

Сам виновник ДТП сообщил, что прямо перед капотом его авто перебегала человек и он был вынужден выбирать — врезаться или в человека, или в троллейбус.

Мужчина сказал, что заберет троллейбус с собой и отремонтирует его на СТО. Он так же сообщил, что лично знаком с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но просто не хочет его "напрягать". Алкотест показал 1,95 промилле, сообщает Киев Оперативный.

Киев Оперативный Нетрезвый виновник ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка на пешеходном переходе сбила насмерть девушку.