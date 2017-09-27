В полиции прокомментировали взрывы, которые слышали в Киеве

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Киевские правоохранители получили 4 обращения относительно звуков взрывов в Киеве, на каждый адрес выезжали с проверкой, однако взрывы не подтвердились, сообщает "Украинская правда" со ссылкой пресс-секретаря полиции Киева Оксану Блыщик.

"Было 4 обращения. В Дарницком, Соломенском и Святошинском районах. На каждый адрес выезжали. Все осмотрели, проверили. Взрывы не подтвердились. Может, это слышались взрывы в Калиновке", — сообщила Блыщик.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева обращений по взрывам от киевлян не получала.

"Обращений к нам о взрывах или о том, что что-то горит, не было. Но взрывы были. Я сама слышала на Лесном массиве. Я сразу обратилась к нашим подразделениям, но там сообщили, что обращений с адресами нет. Возможно, это доносились взрывы из Калиновки. Там по прямой 170 км. Я, к сожалению, не знаю, есть ли такие снаряды, которые можно так далеко слышать", — сказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

В то же время начальник отдела связей со СМИ Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что услышать Калиновку в Киеве невозможно.

"Это невозможно, чтобы то, что сейчас происходит в Калиновке, чтобы в Киев дошли звуки. Там что-то 300 км. Нельзя это услышать в Киеве. В самом Киеве и области у нас никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. То, что люди слышали какие-то взрывы, это, скорее всего, это были салюты ", — сказал Мотузяник.

Руководитель Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Роман Герасименко сообщил, что никаких учений на территории Киевской области ночью не было.

"Никаких учений и стрельб ночью 27 сентября в Киевской области не было. Если были звуки похожие на взрывы, то это могли быть салюты", — Герасименко.

Ранее сообщалось, что жители некоторых районов Киева, а также некоторых близлежащих населенных пунктов сообщают, что слышали звуки, похожие на взрывы.