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    Киев

    Жители разных районов Киева массово сообщают о звуках, похожих на взрывы

    (обновлено: )23803
    Звуки, похожие на взрывы, были слышны в районе улиц Саксаганского и Владимирской, в районе Дарницы, на Оболоне, Троещине, Лукьяновке, Дарнице, Дорожичах и Виноградаре.
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Жители некоторых районов Киева, а также некоторых близлежащих населенных пунктов сообщают, что слышат звуки, похожие на взрывы.

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    Сообщения начали поступать примерно в полночь и продолжаются к настоящему времени, отмечает "Украинская правда". 

    В Киеве, по данным пользователей соцсетей, звуки, похожие на взрывы, были слышны в районе улиц Саксаганского и Владимирской, в районе Дарницы, на Оболоне, Троещине, Лукьяновке, Дарнице, Дорожичах и Виноградаре. 

    "Метро Дарница, окна и двери задрожали", "Даже люстра звякнула. южная окраина города", "Два залпа. Трещина", "Соломенский район, периодично слышно взрывы", — пишут киевляне в соцсетях.

    Кроме того, звуки были слышны в населенном пункте Хотяновка, по словам местной жительницы, она почувствовала взрывную волну. Также о звуках взрывов сообщили жители Бучи.

    Скриншот Facebook пользователя Марина Коморова
    Сообщение о взрывах, похожих на взрывы в Киеве

    В дежурной части Нацполиции Киева в комментарии изданию подтвердили,  что от граждан поступали сообщения о звуках взрывов. "Пока проводится проверка, информации пока нет", — отметили в дежурной части.

    Скриншот Киев Оперативный
    Сообщение о взрывах, похожих на взрывы в Киеве

    Также в полиции посоветовали обращаться за информацией утром.

    Напомним, возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

    Смотрите также: ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    По данным СМИ, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град". 

    Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка. 

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