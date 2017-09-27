Жители разных районов Киева массово сообщают о звуках, похожих на взрывы

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Жители некоторых районов Киева, а также некоторых близлежащих населенных пунктов сообщают, что слышат звуки, похожие на взрывы.

Сообщения начали поступать примерно в полночь и продолжаются к настоящему времени, отмечает "Украинская правда".

В Киеве, по данным пользователей соцсетей, звуки, похожие на взрывы, были слышны в районе улиц Саксаганского и Владимирской, в районе Дарницы, на Оболоне, Троещине, Лукьяновке, Дарнице, Дорожичах и Виноградаре.

"Метро Дарница, окна и двери задрожали", "Даже люстра звякнула. южная окраина города", "Два залпа. Трещина", "Соломенский район, периодично слышно взрывы", — пишут киевляне в соцсетях.

Кроме того, звуки были слышны в населенном пункте Хотяновка, по словам местной жительницы, она почувствовала взрывную волну. Также о звуках взрывов сообщили жители Бучи.

Скриншот Facebook пользователя Марина Коморова Сообщение о взрывах, похожих на взрывы в Киеве

В дежурной части Нацполиции Киева в комментарии изданию подтвердили, что от граждан поступали сообщения о звуках взрывов. "Пока проводится проверка, информации пока нет", — отметили в дежурной части.

Скриншот Киев Оперативный Сообщение о взрывах, похожих на взрывы в Киеве

Также в полиции посоветовали обращаться за информацией утром.

Напомним, возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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По данным СМИ, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град".

Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка.