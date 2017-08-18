В Киеве Mercedes на переходе сбил мать с дочерью

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Щербаковского водитель автомобиля Mercedes сбил на пешеходе двоих — женщину и девушку, которые оказались мамой и дочерью.

Киев Оперативный На месте ДТП в Киеве

"Мать в очень тяжелом состоянии, ей проводят реанимацию на месте. Врачи говорят, что шансов очень мало. Слишком серьезные травмы. У девушки травма ноги и подозрение на перелом носа. Водитель авто говорит, что не заметил их, из-за остановившегося в соседнем ряду авто", — сообщает подробности Киев.Оперативный.

На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, 16 августа украинский военнослужащий погиб в ДТП в Одесской области, назначено служебное расследование.