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    Киев

    В Киеве Mercedes на переходе сбил мать с дочерью

    (обновлено: )10201
    В результате наезда автомобиля Mercedes женщина находится на грани между жизнью и смертью, у ее дочери травма ноги и подозрение на перелом носа.
    На месте ДТП в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Щербаковского водитель автомобиля Mercedes сбил на пешеходе двоих — женщину и девушку, которые оказались мамой и дочерью. 

    Киев Оперативный
    На месте ДТП в Киеве

    "Мать в очень тяжелом состоянии, ей проводят реанимацию на месте. Врачи говорят, что шансов очень мало. Слишком серьезные травмы. У девушки травма ноги и подозрение на перелом носа. Водитель авто говорит, что не заметил их, из-за остановившегося в соседнем ряду авто", — сообщает подробности Киев.Оперативный.

    На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.

    Напомним, 16 августа украинский военнослужащий погиб в ДТП в Одесской области, назначено служебное расследование.

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