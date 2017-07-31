В Киеве снесли фастфуд вместе с посетителями - соцсети

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева застройщик в понедельник снес ресторан быстрого питания вместе с посетителями, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Заболотного, 15д.

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"Застройщик с помощью спецтехники начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри. Есть информация об одном пострадавшем. Демонтировали пункт питания для водителей маршрутных средств. Подъезд к нему был огорожен маршрутными транспортными средствами, взламывали автобусы и оттягивали спецтехникой", — сказано в сообщении.

Киев Оперативный/Facebook, 31 июля 2017

В июне на Контрактовой площади в Киеве были демонтированы все МАФы. По заявлению властей, владельцам киосков предложили переехать, однако они отказались это сделать, поэтому с ними были разорваны договора, а их киоски подлежали демонтажу.