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    Власти Львова демонтируют часть Монумента Славы

    (обновлено: )4802
    Как сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, наиболее критическая часть памятника будет ограждена уже в понедельник.
    Власти Львова демонтируют часть Монумента Славы
    пресс-служба Львовского городского совета

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Власти Львова распорядились приступить в понедельник к демонтажу одной из аварийных частей Монумента Славы, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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    "Сегодня, по результатам заседания рабочей группы по рассмотрению предложений и решения вопроса экспонирования памятника Монумент Славы на ул. Стрыйской, которое состоялось в четверг, был осуществлен комиссионный выезд по принятию следующих шагов по аварийности и демонтажа одной из частей Монумента Славы", — говорится в сообщении.

    Как сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, наиболее критическая часть памятника будет ограждена уже сегодня.

    По словам чиновника, уже начато сотрудничество со специалистами из НУ "Львовская Политехника" по подготовке проекта первоочередных противоаварийных работ, которые могут включать ряд демонтажных работ.

    Мемориал был установлен в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне. Открыт мемориал был в мае 1970 года и получил название "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил".

    Напомним, в июне сообщалось, что неизвестные облили красной краской Монумент Славы во Львове.

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