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    В центре Киева горела многоэтажка

    (обновлено: )119
    Пожар сопровождался сильным задымлением. В охваченной пламенем квартире спасатели обнаружили тело мужчины. Из жилого дома они эвакуировали пять человек.
    В центре Киева произошел пожар в многоэтажке
    ГСЧС

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В результате пожара в пятиэтажном доме по ул. Владимирской, 81-А в центре Киева погиб один человек, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    По данным ГСЧС, 24 июня в 23:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре. Уже в 23:18 после прибытия пожарно-спасательные подразделения установили, что возгорание возникло в одной из квартир на пятом этаже многоэтажки.

    Пожар сопровождался сильным задымлением. Уже в 23:58 пожар на площади около 30 кв. м был локализован, а в 00:14 25 июня — ликвидирован.

    В охваченной пламенем квартире спасатели обнаружили тело мужчины. Из жилого дома они эвакуировали пять человек.

    ГСЧС
    В центре Киева произошел пожар в многоэтажке

    Напомним, в результате воспламенившегося бензовоза в Пакистане произошел сильный пожар, при котором погибли почти 150 человек.

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