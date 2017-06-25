В центре Киева горела многоэтажка

ГСЧС

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В результате пожара в пятиэтажном доме по ул. Владимирской, 81-А в центре Киева погиб один человек, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, 24 июня в 23:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре. Уже в 23:18 после прибытия пожарно-спасательные подразделения установили, что возгорание возникло в одной из квартир на пятом этаже многоэтажки.

Пожар сопровождался сильным задымлением. Уже в 23:58 пожар на площади около 30 кв. м был локализован, а в 00:14 25 июня — ликвидирован.

В охваченной пламенем квартире спасатели обнаружили тело мужчины. Из жилого дома они эвакуировали пять человек.

ГСЧС В центре Киева произошел пожар в многоэтажке

Напомним, в результате воспламенившегося бензовоза в Пакистане произошел сильный пожар, при котором погибли почти 150 человек.