Названы самые популярные в Киеве имена новорожденных в 2017 г

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в этом году самыми популярными именами новорожденных стали София для девочек и Тимофей для мальчиков, сообщили в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Минюста в Киеве, пишет издание 44.ua.

В восьмерку самых популярных в этом году женских имен также вошли: София, Мария, Злата, Анна, Екатерина, Анастасия, Ева, Дарья.

Восемь самых популярных мужских имен: Тимофей, Михаил, Дмитрий, Максим, Андрей, Иван, Артем, Александр.

Напомним, что и в прошлом году имя София было популярным именем для новорожденных. А у мальчиков лидер сменился – в аналогичном периоде прошлого года сыновей родители чаще всего называли Артемами.

Как сообщалось ранее, Киевский кинотеатр "Жовтень" собирался проводить сеансы для мам с маленькими детьми.