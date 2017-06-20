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    Киев

    Названы самые популярные в Киеве имена новорожденных в 2017 г

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    В восьмерку самых популярных в этом году женских имен вошли: София, Мария, Злата, Анна, Екатерина, Анастасия, Ева, Дарья. Восемь самых популярных мужских имен: Тимофей, Михаил, Дмитрий, Максим, Андрей, Иван, Артем, Александр.
    Новорожденные
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в этом году самыми популярными именами новорожденных стали София для девочек и Тимофей для мальчиков, сообщили в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Минюста в Киеве, пишет издание 44.ua.

    Папа Римский в отделении для новорожденных
    facebook.com/CatholicNewsAgency
    Папа Римский в отделении для новорожденных

    В восьмерку самых популярных в этом году женских имен также вошли: София, Мария, Злата, Анна, Екатерина, Анастасия, Ева, Дарья.

    Восемь самых популярных мужских имен: Тимофей, Михаил, Дмитрий, Максим, Андрей, Иван, Артем, Александр.

    Напомним, что и в прошлом году имя София было популярным именем для новорожденных. А у мальчиков лидер сменился – в аналогичном периоде прошлого года сыновей родители чаще всего называли Артемами.

    Как сообщалось ранее, Киевский кинотеатр "Жовтень" собирался проводить сеансы для мам с маленькими детьми.

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