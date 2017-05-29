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    В Индии новорожденный пошел сразу же после родов

    (обновлено: )140361
    На уникальных видеокадрах, размещенных в социальной сети Facebook, новорожденный ребенок при помощи доктора делает первые шаги сразу после того, как увидел мир.
    Новорожденный сделал первые шаги после родов
    Скриншот видео

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В социальной сети Facebook опубликовано трогательное видео из роддома Индии.

    Видео опубликовал пользователь с ником Arlete Arantes.

    На видеокадрах доктор держит только что увидевшего свет малыша, который при поддержке медика делает первые шаги.

    Видео было размещено 25 мая, его уже просмотрели почти 74 миллиона человек.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали супружескую пару из Киева, которая продала новорожденного ребенка жительнице Запорожья

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