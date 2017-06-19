Сеть покоряют кадры новорожденного детеныша панды из Токио

В настоящее время посетителям японского зоопарка не разрешают посмотреть на маленькую панду, но сотрудники решили поделиться первыми кадрами с ним. На видео можно увидеть маленькое создание бледно-розового цвета.

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Беременность у панд длится от 95 до 160 дней. Рождается 1-2 детеныша. Детеныш весит от 90 до 130 граммов, что составляет около 1/800 веса матери, но, в отличие от других медведей, покрыт тонким слоем меха. Мать заботится только о первом не мертворожденном детеныше, бросая второго. Роды происходят примерно раз в 2 года. Медленное воспроизводство замедляет рост численности, что, вероятно, позволяет избежать конкуренции за пищевые ресурсы.

До 2000 года большие панды в зоопарках не размножались. Размножение панд в неволе происходит крайне редко.