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    Сеть покоряют кадры новорожденного детеныша панды из Токио

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    В интернете набирает популярность видеоролик, на котором запечатлен новорожденный детеныш панды из зоопарка в Токио. Он появился на свет 12 июня, но кадры опубликовали позже.
    euronews.com

    В настоящее время посетителям японского зоопарка не разрешают посмотреть на маленькую панду, но сотрудники решили поделиться первыми кадрами с ним. На видео можно увидеть маленькое создание бледно-розового цвета.

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    Беременность у панд длится от 95 до 160 дней. Рождается 1-2 детеныша. Детеныш весит от 90 до 130 граммов, что составляет около 1/800 веса матери, но, в отличие от других медведей, покрыт тонким слоем меха. Мать заботится только о первом не мертворожденном детеныше, бросая второго. Роды происходят примерно раз в 2 года. Медленное воспроизводство замедляет рост численности, что, вероятно, позволяет избежать конкуренции за пищевые ресурсы.

    До 2000 года большие панды в зоопарках не размножались. Размножение панд в неволе происходит крайне редко.

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