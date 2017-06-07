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    Киев накроют грозы и шквалы

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    Об ухудшении погодных условий в среду сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Гидрометцентра. Ожидаются шквалы 15-20 м/с.
    Непогода. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют в среду грозы, местами шквалы 15-20 м/с в Киеве, погодные условия в столице сохранятся до конца суток, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    "В ближайший час (14:15-15:15) и до конца суток 7 июня в столице ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с", — сказано в сообщении.

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    Согласно данным пресс-службы КГГА, на четверг синоптики прогнозируют облачную погоду, кратковременный дождь, грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем грозы и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 16-18°, днем 22-24°.

    По информации Украинского гидрометцентра, в Житомирской, Киевской, Винницкой областях ожидаются в среду кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные ливни. Температура днем 28-33°.

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