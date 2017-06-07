"Продажа земли - геноцид". Митинг под Радой против земельной реформы

Напротив центрального входа в здание Верховной Рады Украины проходит митинг против продажи земли. В акции учавствуют около 500 человек, часть из них заняла одну из полос дороги по улице Грушевского на участке непосредственно возле парламента, сообщает УНИАН.

Участники акции держат плакаты и флаги с символикой Аграрной партии Украины. В своих лозунгах они подчеркивают, что не дадут "украсть украинскую землю".

Среди лозунгов митингующих также "Земля — наше будущее!", "Не дадим продать землю" и "Продажа земли — геноцид украинцев".

Также у входа в здание ВР парламента установлена большая сцене, с которой очень громко звучит музыка.

Согласно плакатам участников акции, они приехали из разных областей Украины. По их словам, они выступают против земельной реформы.

В то же время усилена охрана здания парламента.

Между участниками акции и парламентом стоит ряд правоохранителей. Также они группами стоят в разных точках по периметру со стороны площади Конституции и улицы Грушевского.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года. В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после истечения действия моратория) начать их продажу.

Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром.