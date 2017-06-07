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    Фотоленты

    "Продажа земли - геноцид". Митинг под Радой против земельной реформы

    (обновлено: )222
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Украинское фото

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    Напротив центрального входа в здание Верховной Рады Украины проходит митинг против продажи земли. В акции учавствуют около 500 человек, часть из них заняла одну из полос дороги по улице Грушевского на участке непосредственно возле парламента, сообщает УНИАН.

    Поле
    flickr/Eric Huybrechts
    Земельная реформа: Кабмин забалтывает проблему - эксперт

    Участники акции держат плакаты и флаги с символикой Аграрной партии Украины. В своих лозунгах они подчеркивают, что не дадут "украсть украинскую землю".

    Среди лозунгов митингующих также "Земля — наше будущее!", "Не дадим продать землю" и "Продажа земли — геноцид украинцев".

    Также у входа в здание ВР парламента установлена большая сцене, с которой очень громко звучит музыка.

    Согласно плакатам участников акции, они приехали из разных областей Украины. По их словам, они выступают против земельной реформы.

    В то же время усилена охрана здания парламента.

    Между участниками акции и парламентом стоит ряд правоохранителей. Также они группами стоят в разных точках по периметру со стороны площади Конституции и улицы Грушевского.

    В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года. В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после истечения действия моратория) начать их продажу.

    Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром.

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