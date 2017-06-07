КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Одна из школ Киева стала площадкой для съемок клипа и преобразилась в американскую тюрьму.

"Съемки длились всего полдня. Это происходило во время каникул, поэтому неудобств ни для кого не создавали. Официально, со всеми документами, на счет школы за аренду школьного двора было заплачено 15 тыс. грн, которые будут направлены на что-то полезное для учебного заведения и детей. Мы все говорим о том, что необходимо менять устаревшие стереотипы, в том числе и в образовании. Хотелось бы, чтобы в чем-то интересном и полезном люди не искали негатив", – рассказали "Сегодня" в школе.

Дарья Юсупова Школа Киева "превратилась" в американскую тюрьму

Дарья Юсупова Школа Киева "превратилась" в американскую тюрьму

Ранее территорию этой же школы можно увидеть и в кадрах знаменитого фильма "Племя" режиссера Мирослава Слабошпицкого (2014 год), который получил многочисленные награды и мировое признание.