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    Киев

    Киевлян предупредили об угрозе ядовитого дыма в ближайшие дни

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    Пожары на торфяниках ожидаются в Иванковском и Бородянском районах. Самые близкие к Киеву залежи находятся возле Ирпеня - именно отсюда будет идти дым на город со стороны Святошинского района.
    Смог в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Спасатели предупредили киевлян об угрозе ядовитого дыма в ближайшие дни. 

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    По данным синоптиков, ожидается сильная жара до 30 градусов, в связи с чем возникает большая вероятность пожаров на торфяниках вокруг Киева, пишут "Вести"

    Пожары ожидаются в Иванковском и Бородянском районах. Самые близкие к Киеву залежи находятся возле Ирпеня — именно отсюда будет идти дым на город со стороны Святошинского района.

    ГСЧС сообщила, что полным ходом готовится к сезону пожаров. Уже были закуплены дополнительные мотопомпы и сопутствующее оснащение. 

    Напомним, в Киеве 17 января наблюдался туман и чувствовался запах гари. Начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан заявил, что такой туман над столицей — это естественное явление, метеорологическая дымка, что наблюдается не в первый раз. Она была в прошлом и позапрошлом годах.

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