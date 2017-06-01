Киевлян предупредили об угрозе ядовитого дыма в ближайшие дни

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Спасатели предупредили киевлян об угрозе ядовитого дыма в ближайшие дни.

По данным синоптиков, ожидается сильная жара до 30 градусов, в связи с чем возникает большая вероятность пожаров на торфяниках вокруг Киева, пишут "Вести".

Пожары ожидаются в Иванковском и Бородянском районах. Самые близкие к Киеву залежи находятся возле Ирпеня — именно отсюда будет идти дым на город со стороны Святошинского района.

ГСЧС сообщила, что полным ходом готовится к сезону пожаров. Уже были закуплены дополнительные мотопомпы и сопутствующее оснащение.

Напомним, в Киеве 17 января наблюдался туман и чувствовался запах гари. Начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан заявил, что такой туман над столицей — это естественное явление, метеорологическая дымка, что наблюдается не в первый раз. Она была в прошлом и позапрошлом годах.