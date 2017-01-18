Смог, туман или провокация? Соцсети о дымке в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Несколько дней украинская столица была окутана туманом непонятного происхождения. СМИ очень быстро присвоили этому явлению звание "смог" и буквально захлестнулись от потока версий: Киев загрязняется из-за устаревших очистных установок предприятий – утверждали экологи, 80% загрязнений столичного воздуха происходит от автотранспорта – говорили другие.

Позже появились снимки загадочного смога из космоса и тревожные сообщение о превышении нормы СО2 в воздухе.

В ГСЧС приставку загадочности упразднили, назвав туман редким, но естественным явлением, а то что некоторые киевляне чувствую при этом запах дыма — это не важно. А каких только версий не придумали по этому поводу в соцсетях!

"Это не туман. Просто Байден вчера привез с собой Снуп Дога. Тот и остался", "Ничего не горит. Это программа "умный город" прячет МАФы от мэра!", — и это далеко не все…

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook