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    Киев

    Киевляне жалуются на дым и запах гари в разных районах столицы

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    Киевляне в соцсетях сообщают о дыме и неприятном запахе на левом берегу, в центре, Голосеевском районе, Борщаговке, Нивках, Оболони, в районе Севастопольской площади (Соломенский район) и даже за городом.
    Зима в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Жители Киева в социальных сетях сообщают о стойком запахе гари сразу в нескольких районах столицы.

    Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Неприятный запах ощущается как в центре, так и на окраинах города. 

    "Народ что горит в центре Киева? На Дворце Спорта запах гари… UPD: люди пишут что в разных частях города так-же. Палят львовский мусор где-то под Киевом?)))" — предположил пользователь Facebook Роман Петушков. 

    Киевляне в соцсетях подтверждают наличие дыма и неприятного запаха на левом берегу, в центре, Голосеевском районе, Борщаговке, Нивках, Оболони, в районе Севастопольской площади (Соломенский район) и даже за городом — у Вишневого, Василькова и Глевахи.

    При этом пользователи соцсетей основном отвергают мысль, что причиной дыма могут быть горящие торфяники и склоняются к мнению, что горит мусор.

    Напомним, 12 января на киевском заводе "Квазар" произошел взрыв с последующим возгоранием.

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