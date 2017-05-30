КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Печерском районе в центре Киева рядом с пятиэтажным жилым домом провалился асфальт, передает "Обозреватель" со ссылкой на очевидца.

Сообщается, что инцидент произошел во вторник, 30 мая, на улице Пилипа Орлика, 19/7. По словам очевидца, под домом образовался мини-котлован, и жильцы опасаются, что здание может треснуть.

Также отмечается, что размеры ямы составляют приблизительно два метра на метр. На месте уже работают коммунальные службы.

По мнению жильцов, асфальт мог провалиться из-за прорыва трубопровода в результате гидравлических испытаний.

Официально о причинах инцидента не сообщается.

obozrevatel.com В центре Киева провалился асфальт

Напомним, 19 мая в результате аварийного повреждения теплосети на перекрестке ул. Маршала Тимошенко и просп. Героев Сталинграда образовался провал асфальта на проезжей части и утечка теплоносителя на поверхность.