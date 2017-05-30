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    В центре Киева провалился асфальт

    (обновлено: )43
    По мнению жильцов дома, асфальт мог провалиться из-за прорыва трубопровода в результате гидравлических испытаний. Размеры ямы составляют приблизительно два метра на метр. На месте уже работают коммунальные службы.
    В центре Киева провалился асфальт
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Печерском районе в центре Киева рядом с пятиэтажным жилым домом провалился асфальт, передает "Обозреватель" со ссылкой на очевидца.

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    Сообщается, что инцидент произошел во вторник, 30 мая, на улице Пилипа Орлика, 19/7. По словам очевидца, под домом образовался мини-котлован, и жильцы опасаются, что здание может треснуть.

    Также отмечается, что размеры ямы составляют приблизительно два метра на метр. На месте уже работают коммунальные службы.

    По мнению жильцов, асфальт мог провалиться из-за прорыва трубопровода в результате гидравлических испытаний.

    Официально о причинах инцидента не сообщается.

    obozrevatel.com
    В центре Киева провалился асфальт

    Напомним, 19 мая в результате аварийного повреждения теплосети на перекрестке ул. Маршала Тимошенко и просп. Героев Сталинграда образовался провал асфальта на проезжей части и утечка теплоносителя на поверхность.

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