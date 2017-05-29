Власти Киева для болельщиков ЛЧ-2018 построят специальный городок

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Чиновники считают, сколько туристов приедет в Киев в следующем году на финал Лиги Чемпионов. В понедельник, 29 мая, первый закупщик председателя КГГА Геннадий Плис заявил, что в столице ожидают до 60 тысяч туристов. В то же время на днях на сайте президента после совещания оргкомитета обнародовали прогноз почти втрое больше — 170 тысяч туристов.

Отметим, что в следующем году в Киеве состоятся два финальных матча Лиги Чемпионов. 24 мая 2018 года на стадионе "Динамо" сыграют женские команды. А 26 мая следующего года на НСК "Олимпийский" за кубок поборются мужские команды.

Подробнее о подготовке города к финалу ЛЧ рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель управления туризма КГГА, секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Евровидения-2017 Антон Тараненко.

"На финал ЛЧ в Киев приедет очень много болельщиков, для которых УЕФА вместе с городом построят чисто спортивный и развлекательный городок. Он будет называться Деревня олимпийцев. Здесь будет проходить очень много мероприятий. В первую очередь именно там будет происходить матч звезд финалов Лиги Чемпионов прошлых годов", — сообщил Тараненко.