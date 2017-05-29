наверх
29.05.201721:52
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Власти Киева для болельщиков ЛЧ-2018 построят специальный городок

    57
    Руководитель управления туризма КГГА Антон Тараненко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что на территории спортивного городка, который построит УЕФА совместно с Киевом, пройдет матч звезд финалов Лиги Чемпионов прошлых годов.
    Здание Киевского городского совета и Киевской горгосадминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Чиновники считают, сколько туристов приедет в Киев в следующем году на финал Лиги Чемпионов. В понедельник, 29 мая, первый закупщик председателя КГГА Геннадий Плис заявил, что в столице ожидают до 60 тысяч туристов. В то же время на днях на сайте президента после совещания оргкомитета обнародовали прогноз почти втрое больше — 170 тысяч туристов.

    Лига чемпионов
    AFP/GLYN KIRK
    Стали известны все участники Лиги чемпионов сезона 2017/18

    Отметим, что в следующем году в Киеве состоятся два финальных матча Лиги Чемпионов. 24 мая 2018 года на стадионе "Динамо" сыграют женские команды. А 26 мая следующего года на НСК "Олимпийский" за кубок поборются мужские команды.

    Подробнее о подготовке города к финалу ЛЧ рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель управления туризма КГГА, секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Евровидения-2017 Антон Тараненко.

    "На финал ЛЧ в Киев приедет очень много болельщиков, для которых УЕФА вместе с городом построят чисто спортивный и развлекательный городок. Он будет называться Деревня олимпийцев. Здесь будет проходить очень много мероприятий. В первую очередь именно там будет происходить матч звезд финалов Лиги Чемпионов прошлых годов", — сообщил Тараненко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и евро
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Поножовщина в одесском кафе
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги