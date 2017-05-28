Стали известны все участники Лиги чемпионов сезона 2017/18

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КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. После победы "Бешикташа" в чемпионате Турции по футболу и второго места "Ромы" в чемпионате Италии стали известны все 22 клуба, которые напрямую попали на групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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"Бешикташ" в воскресенье разгромил "Газиантепспор" и в 15-й раз в истории стал чемпионом Турции. "Рома" в прощальном матче Франческо Тотти обыграла "Дженоа" со счетом 3:2 и сохранила второе место в итоговой таблице чемпионата Италии.

Кроме "Бешикташа" и "Ромы", с группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 стартуют следующие клубы: "Шахтер" (Украина), "Спартак" (Россия), "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все — Испания), "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд (все — Германия), "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (все — Англия), "Ювентус" (Италия), "Монако", "Пари Сен-Жермен" (оба — Франция), "Бенфика", "Порту" (оба — Португалия), "Андерлехт" (Бельгия), "Фейенорд" (Нидерланды) и "Базель" (Швейцария).

Другие десять участников группового этапа определятся по итогам отборочных раундов.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по итогам 28-го тура, в котором горняки переиграли луганскую "Зарю".