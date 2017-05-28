В Киеве с рельсов сошел скоростной трамвай

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье утром, 28 мая, возле железнодорожного вокзала сошел с рельсов скоростной трамвай, который двигался по маршруту №3 ст. Старовокзальная – ст. Кольцевая дорога, передает "Апостроф" со ссылкой на слова очевидцев инцидента.

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По его словам, во время поворота со станции Старовокзальная на улицу Борщаговская часть трамвая сошла с рельсов. После этого движение по маршруту скоростного трамвая №1 и №3 было приостановлено.

Также сообщается, что недалеко от места ЧП возникли проблемы с другим трамваем.

Напомним, 10 мая во Львове во время движения загорелся недавно капитально отремонтированный трамвай по маршруту №3.