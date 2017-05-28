наверх
28.05.201712:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве с рельсов сошел скоростной трамвай

    (обновлено: )91
    Во время поворота со станции Старовокзальная на улицу Борщаговская часть трамвая сошла с рельсов. После этого движение по маршруту скоростного трамвая №1 и №3 было приостановлено.
    Скоростной трамвай в Киеве. Архивное фото
    apostrophe.ua

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье утром, 28 мая, возле железнодорожного вокзала сошел с рельсов скоростной трамвай, который двигался по маршруту №3 ст. Старовокзальная – ст. Кольцевая дорога, передает "Апостроф" со ссылкой на слова очевидцев инцидента.

    Смотрите также: "Нам рельсы не помеха": в Киеве полицейские проехали по трамвайным путям

    По его словам, во время поворота со станции Старовокзальная на улицу Борщаговская часть трамвая сошла с рельсов. После этого движение по маршруту скоростного трамвая №1 и №3 было приостановлено.

    Также сообщается, что недалеко от места ЧП возникли проблемы с другим трамваем. 

    Напомним, 10 мая во Львове во время движения загорелся недавно капитально отремонтированный трамвай по маршруту №3.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги