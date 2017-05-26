НАБУ застало главу Окружного админсуда Киева в незадекларированном доме

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк находился в незадекларированном доме, когда к нему с обыском пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в НАБУ. Обыски проводились и в квартире, и в доме.

bihus.info Незадекларированный дом главы Окружного административного суда Киева

В тоже время журналисты bigus.info со ссылкой на НАБУ сообщили, что во время начала обысков утром в пятницу сотрудники НАБУ застали судью вместе с экс-супругой в загородном доме.

Сам судья убеждал журналистов, что живет в задекларированной квартире в Киеве.

Согласно выписке из Госреестра недвижимости, экс-супруга судьи Светлана Вовк приобрела дом и землю в Вите-Почтовой в октябре 2016 года. На данный момент на земельном участке продолжается строительство еще одного дома.

Ранее сообщалось, что в Окружном административном суде Киева в пятницу проходят обыски.