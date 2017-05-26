наверх
26.05.201721:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    НАБУ застало главу Окружного админсуда Киева в незадекларированном доме

    (обновлено: )54
    По информации СМИ, во время начала обысков утром в пятницу сотрудники НАБУ застали судью Павла Вовка вместе с экс-супругой в загородном доме.
    Незадекларированный дом главы Окружного административного суда Киева
    bihus.info

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк находился в незадекларированном доме, когда к нему с обыском пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

    Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в НАБУ. Обыски проводились и в квартире, и в доме.

    bihus.info
    Незадекларированный дом главы Окружного административного суда Киева

    В тоже время журналисты bigus.info со ссылкой на НАБУ сообщили, что во время начала обысков утром в пятницу сотрудники НАБУ застали судью вместе с экс-супругой в загородном доме.

    Сам судья убеждал журналистов, что живет в задекларированной квартире в Киеве.

    Согласно выписке из Госреестра недвижимости, экс-супруга судьи Светлана Вовк приобрела дом и землю в Вите-Почтовой в октябре 2016 года. На данный момент на земельном участке продолжается строительство еще одного дома.

    Ранее сообщалось, что в Окружном административном суде Киева в пятницу проходят обыски.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Погранслужба Украины. Архивное фото
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере