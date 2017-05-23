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    Киев

    Часть Киева временно останется без горячей воды

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    С 23 мая по 6 июня испытания теплосетей проводятся от станции теплоснабжения №1 и ТЭЦ-5. На этот период горячее водоснабжение временно прекращено, сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Через гидравлические испытания с 23 мая горячее водоснабжение временно прекратится для части потребителей Голосеевского, Печерского, Соломенского, Дарницкого и Шевченковского районов столицы, сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".

    С 23 мая по 6 июня испытания теплосетей проводятся от станции теплоснабжения №1 и ТЭЦ-5. На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для:

    — 467 жилых домов, 7 лечебных учреждений, 19 детских садов, 20 школ и 220 ведомств в Голосеевском районе;
    — 145 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 детских садов, 3 школы и 87 ведомств в Печерском районе;
    — 126 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 школ и 90 ведомств в Шевченковском районе;
    — 265 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 18 детских садов, 7 школ и 172 ведомств в Соломенском районе;
    — 227 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 10 детских садов, 6 школ и 118 ведомств в Дарницком районе.

    Напомним, в Киеве начали устанавливать бесплатные счетчики на воду.

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