Часть Киева временно останется без горячей воды

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Через гидравлические испытания с 23 мая горячее водоснабжение временно прекратится для части потребителей Голосеевского, Печерского, Соломенского, Дарницкого и Шевченковского районов столицы, сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".

С 23 мая по 6 июня испытания теплосетей проводятся от станции теплоснабжения №1 и ТЭЦ-5. На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для:

— 467 жилых домов, 7 лечебных учреждений, 19 детских садов, 20 школ и 220 ведомств в Голосеевском районе;

— 145 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 детских садов, 3 школы и 87 ведомств в Печерском районе;

— 126 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 школ и 90 ведомств в Шевченковском районе;

— 265 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 18 детских садов, 7 школ и 172 ведомств в Соломенском районе;

— 227 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 10 детских садов, 6 школ и 118 ведомств в Дарницком районе.

Напомним, в Киеве начали устанавливать бесплатные счетчики на воду.