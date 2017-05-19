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    Киев

    В Киеве начали устанавливать бесплатные счетчики на воду

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (583)

    (обновлено: )2
    Согласно информации, из городского бюджета выделено 10 млн грн на установку приборов учета в квартирах киевлян, которым самостоятельно это сделать трудно.
    Счетчик воды
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Центр коммунального сервиса совместно с Департаментом социальной политики КГГА начали установку квартирных счетчиков для льготных категорий населения.

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    Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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    "Заявки на установку от киевлян принимают районные Центры коммунального сервиса. Счетчики холодной и горячей воды уже установлены в квартирах Деснянского и Подольского районов столицы. Это только начало, ведь согласно решению Киевсовета, из городского бюджета выделено 10 млн грн на установку приборов учета в квартирах киевлян, которым самостоятельно это сделать трудно. Имея счетчик, граждане смогут значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг в условиях стремительного роста тарифов", – отметил Пантелеев.

    Установка счетчиков происходит одновременно с опломбированием, оформлением всех необходимых документов и заключением договоров с поставщиками услуг. На очереди установка счетчиков в 27 квартирах. Около 40 пакетов документов находятся на проверке.

    Право на бесплатную установку счетчиков имеют киевляне отдельных льготных категорий: инвалиды І группы (подгруппы А); дети инвалиды І группы (подгруппы А); опекуны несовершеннолетних детей-сирот; инвалиды І группы (подгруппы Б) и II группы; одинокие неработающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает полтора прожиточных минимума доходов граждан для лиц, утративших трудоспособность, и те, которые находятся на учете в территориальных центрах социального обслуживания г. Киева.

    Ранее пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщала, что новые тарифы в Киеве на холодную воду и водоотведение установлены в результате повышения стоимости составляющих тарифа, в частности, реагентов.

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