В центре Киева и пригороде в воскресенье ограничено движение транспорта

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева и пригороде в воскресенье из-за международной многодневной гонки по велосипедному спорту Tour of Ukraine временно ограничено движение всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, с 11.00 до 16.00 будет ограничено движение по такому маршруту: ул. Крещатик, 36 (старт), — Майдан Незалежности — Европейская площадь — ул. Михаила Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — Надднепрянское шоссе — Столичное шоссе — ул. Академика Заболотного — ул. Васильковская — с. Новоселки (ул. Покровская — ул. Машиностроительная) — с. Чабаны (ул. Шевченко — ул. Круглицкая) — с. Хотов (ул. 7 октября) — с. Круглик (ул. Озерная) — с. Кременище (ул. Кирова — ул. Ленина) — с. Рославичи (трасса Т 1006) — с. Кременище (ул. Щорса — ул. Ленина — ул. Кирова) — с. Рославичи (ул. Озерная) — с. Кременище (ул. Витянская) — с. Круглик (ул. Садовая) — с. Вита-Почтовая — трасса «Велотрек» — с. Чабаны (ул. Покровская) — с. Новоселки (ул. Васильковская) — ул. Академика Заболотного — Столичное шоссе — Надднепрянское шоссе — Набережное шоссе — Днепровский спуск — Парковая дорога — Петровская аллея — ул. Михаила Грушевского — Европейская площадь — Майдан Незалежности — ул. Крещатик — Бессарабская площадь — ул. Крещатик — Майдан Незалежности — Европейская площадь — Майдан Незалежности — ул. Крещатик, 36 (финиш).

В связи с этим в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по улицам, где будет велогонка, внесены изменения.

Также сегодня с 11.00 до 14.00 состоится открытый турнир по велосипедному спорту в гонке критериум среди спортсменов-любителей Kyiv road criterium по маршруту: от ул. Крещатик, 36 (старт), до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого (разворот) — ул. Крещатик до перекрестка с Аллеей Героев Небесной сотни (разворот) (70 кругов).

Напомним, в субботу, также было ограничено движение транспорта в столице.