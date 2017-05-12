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    Культура

    Звезда фильма "Хоббит" отдыхает в Одессе и катается на велосипеде

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    Ирландский актер Эйдан Тернер приехал отдохнуть в Одессу, где его и запечатлели украинские папарацци. Звезда Голливуда катался на велосипеде по набережной города.
    Звезда Хоббита Эйдан Тернер в Одессе
    nv.ua

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Ирландский актер Эйдан Тернер, который стал знаменитым благодаря роли в культовой трилогии "Хоббит", отдыхает в Одессе.

    Фотокорреспонденты издания "Новое время" запечатлели актера безмятежно катающимся на велосипеде по набережной Одессы. 

    nv.ua
    Звезда Хоббита Эйдан Тернер в Одессе

    О целях визита звезды Голливуда в Одессу пока ничего неизвестно, но не исключено, что в скором будущем можно будет увидеть украинские локации в новом зарубежном фильме или сериале. 

    Ранее сообщалось, что в середине декабря известную французскую актрису и певицу Ванессу Паради заметили в центре Киева. Паради участвовала в съемках, которые проходили на Бессарабке.

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