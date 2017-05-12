Звезда фильма "Хоббит" отдыхает в Одессе и катается на велосипеде

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Ирландский актер Эйдан Тернер, который стал знаменитым благодаря роли в культовой трилогии "Хоббит", отдыхает в Одессе.

Фотокорреспонденты издания "Новое время" запечатлели актера безмятежно катающимся на велосипеде по набережной Одессы.

nv.ua Звезда Хоббита Эйдан Тернер в Одессе

О целях визита звезды Голливуда в Одессу пока ничего неизвестно, но не исключено, что в скором будущем можно будет увидеть украинские локации в новом зарубежном фильме или сериале.

Ранее сообщалось, что в середине декабря известную французскую актрису и певицу Ванессу Паради заметили в центре Киева. Паради участвовала в съемках, которые проходили на Бессарабке.