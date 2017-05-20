В Киеве в субботу ограничат движение транспорта из-за велопарада

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 20 мая, будет ограничено движение транспорта из-за проведения "Велодня" – общественной акции велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам города, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В частности, с 10:00 до 12:30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам: ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. И. Франко – ул. В. Липинского – заезд на велотрек; Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Европейская площадь – Владимирский спуск – Боричев спуск – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Московский мост – ул. Трухановская – парк Дружбы народов.

В мэрии напомнили, что 20 мая велолюбителей ждет еще один праздник – в 20:00 при участии руководства города состоится торжественное открытие обновленного велотрека.

Напомним, 25 апреля в Киеве состоялся весенний день "На велосипеде на работу".