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    Киев

    В Киеве в субботу ограничат движение транспорта из-за велопарада

    (обновлено: )7
    С 10:00 до 12:30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам: ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. И. Франко – ул. В. Липинского и другие.
    Велосипеды. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 20 мая, будет ограничено движение транспорта из-за проведения "Велодня" – общественной акции велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам города, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

    В Киеве прошла акция Велосипедом на работу
    РИА Новости Украина
    Акция "На велосипеде на работу" в Киеве

    В частности, с 10:00 до 12:30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам: ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. И. Франко – ул. В. Липинского – заезд на велотрек; Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Европейская площадь – Владимирский спуск – Боричев спуск – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Московский мост – ул. Трухановская – парк Дружбы народов.

    В мэрии напомнили, что 20 мая велолюбителей ждет еще один праздник – в 20:00 при участии руководства города состоится торжественное открытие обновленного велотрека.

    Напомним, 25 апреля в Киеве состоялся весенний день "На велосипеде на работу". 

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