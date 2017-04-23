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    Киев

    Во вторник в Киеве пройдет акция "Велосипедом на работу"

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    Ассоциация велосипедистов Киева приглашает ехать во вторник на велосипеде на работу или учебу, и организует праздник с завтраком, розыгрышем подарков и фотографированием.
    Виталий Кличко на велосипеде проверил подготовку пляжей Киева к сезону. Архивное фото
    Facebook "Кличко - мэр"

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 25 апреля, в Киеве состоится весенний день "Велосипедом на работу". Как сообщает Ассоциация велосипедистов Киева, цель акции — популяризация велосипеда как вида транспорта в Киеве.

    Акция велосипедистов в Киеве: Свободное движение для всех!
    УНИАН
    Акция велосипедистов в Киеве: "Свободное движение для всех!"

    Ассоциация приглашает ехать в этот день на велосипеде на работу или учебу, и организует праздник с завтраком, розыгрышем подарков и фотографированием.  Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заехать перед работой в Мариинский парк (можно в одиночку, вместе с другими участниками акции из своего района или вместе с коллегами — в составе корпоративных колонн).

    Участие в весеннем дне "Велосипедом на работу" свободное при условии регистрации. По данным ассоциации, количество велосипедистов в Киеве ежегодно растет на 10%.

    Напомним, в пятницу, 31 марта, на Почтовой площади в Киеве прошла акция велосипедистов "Свободное движение для всех!". Активисты образовали живой баннер — слово "Свободные", требуя возможность свободно передвигаться пешком, ездить на велосипедах, освободить полосы для общественного транспорта.

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