Во вторник в Киеве пройдет акция "Велосипедом на работу"

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 25 апреля, в Киеве состоится весенний день "Велосипедом на работу". Как сообщает Ассоциация велосипедистов Киева, цель акции — популяризация велосипеда как вида транспорта в Киеве.

Ассоциация приглашает ехать в этот день на велосипеде на работу или учебу, и организует праздник с завтраком, розыгрышем подарков и фотографированием. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заехать перед работой в Мариинский парк (можно в одиночку, вместе с другими участниками акции из своего района или вместе с коллегами — в составе корпоративных колонн).

Участие в весеннем дне "Велосипедом на работу" свободное при условии регистрации. По данным ассоциации, количество велосипедистов в Киеве ежегодно растет на 10%.

Напомним, в пятницу, 31 марта, на Почтовой площади в Киеве прошла акция велосипедистов "Свободное движение для всех!". Активисты образовали живой баннер — слово "Свободные", требуя возможность свободно передвигаться пешком, ездить на велосипедах, освободить полосы для общественного транспорта.