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    Киев

    Кличко заявил, что доволен организацией Евровидения

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (77)

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    По словам мэра Киева Виталия Кличко, власти выполнили все задания по проведению конкурса Евровидение в Киеве, все требования, которые ставились, на 100%.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко перед финалом Евровидения заявил, что доволен организацией песенного конкурса и тем, "как все прошло".

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
    Победа Португалии в финале Евровидения-2017 в Киеве

    Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая.

    "Мы выполнили все задания, все требования, которые перед нами ставили, на 100%… Могу сказать, что я доволен тем, как все прошло", — заявил Кличко в субботу на пресс-конференции.

    Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

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