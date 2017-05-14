Кличко заявил, что доволен организацией Евровидения

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко перед финалом Евровидения заявил, что доволен организацией песенного конкурса и тем, "как все прошло".

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая.

"Мы выполнили все задания, все требования, которые перед нами ставили, на 100%… Могу сказать, что я доволен тем, как все прошло", — заявил Кличко в субботу на пресс-конференции.

Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.