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    Песня победителя Евровидения-2017

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (74)

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    Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих").
    Канал Eurovision Song Contest на Youtube

    По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

    В его выступлении главный акцент был сделан на исполнении песни, оно сопровождалось световыми эффектами на главной сцене, а зрители засветили весь зал фонариками на телефонах. Португалец последним из участников конкурса приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года 27-летнему певцу необходимо найти донора.

    Смотрите также: Финал Евровидения-2017

    В финале Евровидения встретились Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. Также ф финале выступили участники пяти стран-основательниц конкурса (Великобритании, Италии, Испании, Франция и Германии) и Украины — хозяйки фестиваля.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

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