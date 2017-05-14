наверх
14.05.201704:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Культура

    Украина заняла 24 место на Евровидении-2017

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (76)

    (обновлено: )12410
    По результатам голосования жюри и зрителей украинская рок-группа O.Torvald на песенном конкурсе Евровидение-2017 набрала 36 голосов, тем самым заняв 24 место.
    Финал Евровидения-2017
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, заняла 24 место.

    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Dagbladet. Евровидение в Украине: политика, подтасовки, жульничество

    Смотрите также: Песня победителя Евровидения-2017

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

    По результатам голосования жюри и зрителей украинская рок-группа набрала 36 голосов, тем самым заняв 24 место.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Финал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым