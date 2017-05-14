Украина заняла 24 место на Евровидении-2017

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, заняла 24 место.

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Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

По результатам голосования жюри и зрителей украинская рок-группа набрала 36 голосов, тем самым заняв 24 место.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".