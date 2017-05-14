Порошенко поздравил Португалию с победой на Евровидении

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил Португалию с победой на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве.

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Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

"Поздравляем Португалию с победой и Украину с достойным проведением конкурса", — написал Порошенко в воскресенье в своем Twitter.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 травня 2017 р.

​Также португальца Собрала поздравил премьер-министр Владимир Гройсман. "Искренне поздравляю Сальвадора Собрала с победой. Мы с радостью передаем эстафету Евровидения Португалии", — написал Гройсман в своем Twitter.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 13 травня 2017 р.

​Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".