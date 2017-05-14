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    Порошенко поздравил Португалию с победой на Евровидении

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (74)

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    По словам президента Петра Порошенко, Украина достойно провела конкурс Евровидения, а выступление португальского участника Сальвадора Собрала было достойно победы.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил Португалию с победой на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве.

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    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

    "Поздравляем Португалию с победой и Украину с достойным проведением конкурса", — написал Порошенко в воскресенье в своем Twitter.

    ​Также португальца Собрала поздравил премьер-министр Владимир Гройсман. "Искренне поздравляю Сальвадора Собрала с победой. Мы с радостью передаем эстафету Евровидения Португалии", — написал Гройсман в своем Twitter.

    ​Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

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