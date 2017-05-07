В Киеве начался проход участников Евровидения по "красной дорожке"

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Киеве возле здания Верховной Рады Украины начался проход участников песенного конкурса Евровидение-2017 по "красной дорожке". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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В связи с проведением мероприятия, ряд дорог в центре украинской столицы перекрыты. На территорию, где проходит мероприятия, пускают только аккредитованных журналистов и фанатов. Также в городе усилены меры безопасности, правоохранители патрулируют улицы и метро в усиленном составе. Желающие посмотреть на участников Евровидения находятся за ограждением.

Страна Проход участников Евровидения по "красной дорожке"

Делегации прибывают к "красной дорожке" на автомобилях с флагами своих стран, их приветствуют ведущие церемонии. Первыми прибыли делегации Албании и Армении, представители Украины, как принимающей страны, прибудут последними.

Страна Проход участников Евровидения по "красной дорожке"

Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.