В Киев прибыл последний участник Евровидения, пропустивший все репетиции

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киев прибыл участник Евровидения-2017 из Португалии Сальвадор Собрал, который пропустил все репетиции, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Национального общественного телевидения Украины.

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"Ранее заявлялось, что у певца проблемы с сердцем и он прибудет в Киев лишь 7 мая на открытие конкурса. На первых репетициях его заменяла сестра Луиза, которая является автором конкурсной композиции", — говорится в сообщении.

С детства исполнитель страдает от порока сердца и не может соревноваться наравне с остальными участниками во всех турах.

Ранее сообщалось, что Собрал выйдет на сцену МВЦ только утром в понедельник во время генеральной репетиции, а уже вечером его ждет выступление перед жюри.