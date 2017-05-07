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    Культура

    В Киев прибыл последний участник Евровидения, пропустивший все репетиции

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (706)

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    С детства исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал страдает от порока сердца и не может соревноваться наравне с остальными участниками во всех турах.
    Сальвадор Собрал
    esckaz.com

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киев прибыл участник Евровидения-2017 из Португалии Сальвадор Собрал, который пропустил все репетиции, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Национального общественного телевидения Украины.

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    "Ранее заявлялось, что у певца проблемы с сердцем и он прибудет в Киев лишь 7 мая на открытие конкурса. На первых репетициях его заменяла сестра Луиза, которая является автором конкурсной композиции", — говорится в сообщении.

    С детства исполнитель страдает от порока сердца и не может соревноваться наравне с остальными участниками во всех турах.

    Ранее сообщалось, что Собрал выйдет на сцену МВЦ только утром в понедельник во время генеральной репетиции, а уже вечером его ждет выступление перед жюри.  

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