Белашко: взаимная ненависть украинцев грозит огромной трагедией

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Годовщина трагических событий 2 мая в Одессе прошла в этом году относительно спокойно. Почему не случилось масштабных конфликтов — свое мнение на пресс-конференции в РИА Новости Украина высказал политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

"Потому что все украинские радикалы, основная их часть — медийная, публичная… Да, есть серьезные радикалы, которые не пресс-релизы рассылают по агентствам, не устраивают факельные шествия, а бегают с автоматами, в горах тренируются, или где-то воюют, или проводят какие-то экспроприации", — сообщил эксперт.

Он добавил, что вся "бутафорская радикальная молодежь", грубо говоря, делится на три категории: на контролируемых госбезопасностью, МВД и прокуратурой.

"И какие-то конфликты между этими так называемыми радикалами, а скорее это даже не радикалы, а такие "политические заробитчане", они возникают тогда, когда происходит какой-то конфликт между "крышами". … Поэтому до тех пор, пока не будет какого-то серьезного, глубокого конфликта между прокуратурой и МВД, либо прокуратурой и СБУ, либо СБУ и МВД, то есть в этом силовом треугольнике Украины, не будет никаких радикальных провокаций, никаких жертв", — заявил Белашко.

Пока что в этом треугольнике, продолжил политолог, существует равновесие: ни генпрокурор Луценко, ни министр внутренних дел Аваков, ни глава СБУ Грицак "не заинтересованы в раскачивании лодки".

"Соответственно, я думаю, на 9 мая максимум, что можно ожидать, это опять-таки какой-то троллинг "Бессмертного полка", провокативные акции, которые будут получать информационную поддержку. В первую очередь, очевидно, на "5 канале", "Эспрессо", "ТСН" — тех каналах, которые проводят наиболее, я бы сказал, антиукраинскую политику. Будучи якобы национальными по форме, они являются глубоко антинациональными по содержанию, они работают на раскол Украины, дискредитацию традиционных украинских ценностей, на генерацию ненависти", — подчеркнул эксперт.

"Потенциал взаимной ненависти нарастает"

Белашко сказал, что в украинском обществе сегодня существует колоссальный потенциал латентной, скрытой ненависти: "когда читаешь в соцсетях, когда общаешься со знакомыми, с людьми, далекими от политики, никогда ею не интересовались, поражаешься, насколько университетские преподаватели, медсестры, учителя, какие-то водители, охранники, строители, насколько в них колоссальный заряд ненависти".

"Если им предоставится возможность безнаказанно убивать, они будут убивать — всех, кто не такой как они. А не такой как они — кто? Тот, на кого укажет телевизор. Причем, это взаимная ненависть", — отметил политолог.

Разница лишь в том, считает он, что есть одни люди, "которые в мейнстриме, которые могут себе позволять демонстрировать эту жестокость, а есть другие, которые находятся где-то на маргинесе, но у которых эта ненависть еще больше". Белашко привел цитату из стихотворения Михаила Исаковского "Дума о Ленине": "Точил топоры, но молчал до поры".

"Так и в украинском обществе: люди молчат, но точат топоры. А когда эта вся ненависть выплеснется наружу — а рано или поздно это все равно произойдет… Сейчас те процессы, которые происходят в украинском обществе, они во многом похожи на процессы, которые происходили в сирийском обществе с 2007 по 2010 годы. А в 2011 это все выплеснулось, и соседи начали массово убивать друг друга, исходя из отвлеченных совсем критериев. Такая же примерно ситуация была в Ливии. Если мы посмотрим немного назад — в Руанде. Такая же ситуация была в Боснии, в Камбодже (которая тогда еще называлась Народная республика Кампучия). И все это привело в итоге к большим трагедиям", — рассказал политолог.

Он заявил, что не видит "каких-либо оснований" для серьезных конфликтов на 9 мая, но в то же время "этот потенциал взаимной ненависти нарастает".

"Самые важные события — те, которые не происходят. Я предлагаю вам задуматься об этом и не размениваться на информационный шум, как Ляшко ходил к Холодницкому и прочие "страсти нашего городка". А думать, все-таки, о более существенных, более значимых вещах, которые могут обернуться очень большой трагедией", — подытожил Сергей Белашко.