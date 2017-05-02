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    Киев

    В Киеве на Борщаговке горела многоэтажка

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    По информации СМИ, в Киеве в многоквартирном жилом доме по адресу Гната Юры, 2 произошел пожар. Несколько пожарных расчетов занимались ликвидацией пожара. Информация о пострадавших не известна.
    В Киеве на Борщаговке горела многоэтажка
    Facebook Киев оперативный

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве вечером в понедельник в многоквартирном жилом доме по адресу Гната Юры, 2 (Борщаговка) произошел пожар, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

    "На месте работали пожарные ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

    Ранее на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщалось, что в Киеве и области будет сохраняться 4 высокий класс пожарной опасности. Спасатели обратились к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах, и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе. В течение пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесу и лесопосадках, заезжать на территорию лесного фонда, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки, оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки, заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя.

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