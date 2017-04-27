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    Десятки домов остались без света из-за пожара на "Академгородке" в Киеве

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    В результате пожара на трансформаторной подстанции без электричества остались более 30 многоэтажных жилых домов, однако на данный момент почти всем восстановили электроснабжение.
    Пожар на трансформаторной подстанции близ метро Академгородок в Киеве
    Газета "Вести"

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В результате возгорания трансформаторной подстанции в районе станции метро "Академгородок" на ул. Ирпенской в Киеве были обесточены 34 дома.

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    qha.com.ua
    Пожар в многоэтажном доме в Киеве

    "Сейчас пожар на трансформаторной подстанции ликвидирован. Инцидент произошел неподалеку от метро "Академгородок" в Киеве. Выгорела трансформаторная подстанция. Мы пообщались с людьми, которые проживают в домах неподалеку. Они говорят, что на эту станцию большая нагрузка, потому что здесь много жилых домов, недалеко от метро, крупные супермаркеты и из-за перенапряжения мог произойти этот пожар", — сообщает телеканал "112 Украина". 

    Сразу после пожара без электричества остались более 30 многоэтажных жилых домов, однако на данный момент почти всем восстановили электроснабжение.

    "На момент, когда мы приехали, от электроснабжения было отключено 34 дома и не было света на улице. Сейчас уличные фонари включили. По нашей информации, сейчас без света остаются 4 дома. Начнут работу по ремонту трансформаторной подстанции уже сегодня. Работа может затянуться. Потому что подстанция выгорела дотла", — сообщил корреспондент телеканала.

    Газета "Вести"
    Пожар на трансформаторной подстанции близ метро "Академгородок" в Киеве

    В то же время, как пишет газета "Вести", один из сотрудников подстанции допустил, что в трансформаторной будке произошел пожар из-за перегрузки, вызванной подключением к сети расположенного неподалеку супермаркета Novus.

    Напомним, на днях сообщалось о крупном пожаре близ Берковецкого кладбища в Киеве. 

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