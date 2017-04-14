Крищенко: полиция возьмет под охрану 136 храмов Киева

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Безопасность граждан на Пасхальные праздники в Киеве будут гарантировать полторы тысячи правоохранителей, в том числе 200 военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, будут задействованы усиленные группы взрывотехников. Между тем, у полиции Киева нет информации о готовящихся инцидентах и провокациях на период Пасхальных праздников.

Какие основные объекты будут охраняться на выходных, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"У нас в Киеве богослужения будут проходить в 136-ти культовых сооружениях. Около этих храмов, в зависимости от возможного количества верующих, будет от двух до десяти полицейских. Т.е. возле каждого храма будут находиться наши наряды полиции. Дополнительно будут патрулироваться в усиленном режиме станции метро, ж/д вокзал, автовокзалы, места, куда будут приезжать люди, например, в Лавру, там тоже будут находится патрули", — сообщил Крищенко.

Ранее Крищенко сообщил, что полторы тысячи правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в столице в течение Пасахльных праздников.