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    Киев

    Крищенко: полиция возьмет под охрану 136 храмов Киева

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    Глава киевской полиции Андрей Крищенко в эфире ГС отметил, что на Пасху в усиленном режиме будут патрулироваться станции метро, а также места, куда на автобусах будут приезжать верующие.
    Заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник полиции Киева Андрей Крищенко
    УНИАН

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Безопасность граждан на Пасхальные праздники в Киеве будут гарантировать полторы тысячи правоохранителей, в том числе 200 военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, будут задействованы усиленные группы взрывотехников. Между тем, у полиции Киева нет информации о готовящихся инцидентах и провокациях на период Пасхальных праздников.

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    РИА Новости Украина
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    Какие основные объекты будут охраняться на выходных, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

    "У нас в Киеве богослужения будут проходить в 136-ти культовых сооружениях. Около этих храмов, в зависимости от возможного количества верующих, будет от двух до десяти полицейских. Т.е. возле каждого храма будут находиться наши наряды полиции. Дополнительно будут патрулироваться в усиленном режиме станции метро, ж/д вокзал, автовокзалы, места, куда будут приезжать люди, например, в Лавру, там тоже будут находится патрули", — сообщил Крищенко.

    Ранее Крищенко сообщил, что полторы тысячи правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в столице в течение Пасахльных праздников.

     

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