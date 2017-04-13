В Киеве на Позняках используют гвозди и шины для благоустройства территории

КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. В одном из дворов на проспекте Бажана, защитники клумб вкрутили саморезы во вкопанные автомобильные шины. Это возмутило некоторых участников сообщества "Позняки-Осокорки-Харьковский" в Facebook.

"Возле моего дома вкопали шины и все шины прокололи гвоздями, что бы дети не ходили по ним. На мое замечание эти люди пенсионеры только начали кричать, что дети не воспитанные и т.д., но вдруг кто-то поранится в темноте их вообще не видно. адрес пр-т Бажана 5 а, первый подъезд", — сообщает один из пользователей.

Ранее сообщалось, что Киевский хозяйственный суд обязал городской совет отменить запрет на продажу алкогольных напитков в столице ночью.