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    Киев

    В Киеве на Позняках используют гвозди и шины для благоустройства территории

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    По сообщению жителей, возле домов вкопали шины и прокололи их гвоздями, что бы "дети не ходили по ним". При этом люди опасаются, что есть огромный риск поранится в темноте об этот элемент благоустройства территории.
    В Киеве на Позняках используют гвозди и шины для благоустройства территории
    Facebook "Позняки Осокорки Харьковский"

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. В одном из дворов на проспекте Бажана, защитники клумб вкрутили саморезы во вкопанные автомобильные шины. Это возмутило некоторых участников сообщества "Позняки-Осокорки-Харьковский" в Facebook.

    "Возле моего дома вкопали шины и все шины прокололи гвоздями, что бы дети не ходили по ним. На мое замечание эти люди пенсионеры только начали кричать, что дети не воспитанные и т.д., но вдруг кто-то поранится в темноте их вообще не видно. адрес пр-т Бажана 5 а, первый подъезд", — сообщает один из пользователей.

    Ранее сообщалось, что Киевский хозяйственный суд обязал городской совет отменить запрет на продажу алкогольных напитков в столице ночью.

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