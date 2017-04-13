Киевский метрополитен для погашения долгов продаст два вагона

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Киевский горсовет намерен разрешить коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" продать 2 вагона на сумму 12 млн гривен для покрытия задолженности. Об этом говорится в соответствующем проекте решения, опубликованном на сайте Киевсовета, передают "Украинские Новости".

"Разрешить КП "Киевский метрополитен" на списание путем продажи на аукционе по начальной стоимости, определенной по результатам надлежащей оценки транспортных средств, относящихся к коммунальной собственности города", — говорится в проекте решения.

Согласно документу, планируется продать 2 вагона 1979-1980 года выпуска стоимостью более 12 млн гривен.

Отмечается, что целью продажи является улучшение финансового положения коммунального предприятия путем отчуждения имущества, которое не задействовано в его хозяйственной деятельности.

Деньги от продажи вагонов "Киевский метрополитен" обязан перечислить в бюджет города.

Ранее, глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель заявил, что киевский метрополитен может через месяц остановить работу из-за нехватки средств. По его словам, метро работает за счет накопленных ресурсов.