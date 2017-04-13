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    Киев

    Киевский метрополитен для погашения долгов продаст два вагона

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    Согласно проекту решения Киевского городского совета, КП "Киевский метрополитен" планирует продать 2 вагона 1979-1980 года выпуска стоимостью более 12 млн гривен.
    Киевский метрополитен
    Facebook Киевского метрополитена

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Киевский горсовет намерен разрешить коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" продать 2 вагона на сумму 12 млн гривен для покрытия задолженности. Об этом говорится в соответствующем проекте решения, опубликованном на сайте Киевсовета, передают "Украинские Новости".

    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Скрншот видео/ukrlife.tv
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    "Разрешить КП "Киевский метрополитен" на списание путем продажи на аукционе по начальной стоимости, определенной по результатам надлежащей оценки транспортных средств, относящихся к коммунальной собственности города", — говорится в проекте решения.

    Согласно документу, планируется продать 2 вагона 1979-1980 года выпуска стоимостью более 12 млн гривен.

    Отмечается, что целью продажи является улучшение финансового положения коммунального предприятия путем отчуждения имущества, которое не задействовано в его хозяйственной деятельности.

    Деньги от продажи вагонов "Киевский метрополитен" обязан перечислить в бюджет города.

    Ранее, глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель заявил, что киевский метрополитен может через месяц остановить работу из-за нехватки средств. По его словам, метро работает за счет накопленных ресурсов.

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