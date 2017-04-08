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    В Киеве в субботу сильный ветер и дождь

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    По данным Гидрометцентра, в субботу по всей территории Украины пройдут дожди. В ГСЧС призвали быть осторожными жителей столицы во время пребывания на улице из-за сильного ветра.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Киеве и области в субботу ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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    "По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня 8 апреля по Киеву и области порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром. В ГСЧС призвали быть осторожными во время пребывания на улице.

    По данным Гидрометцентра, в субботу по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, прогнозируют дожди. 

    На западе страны днем температура воздуха от +9 до +12, на севере от +8 до +11. В восточных областях днем до +14, на юге – до +11.

    В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем от +9 до +11.

    Ранее синоптики сообщали об ожидаемом в выходные похолодании.

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