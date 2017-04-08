В Киеве в субботу сильный ветер и дождь

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Киеве и области в субботу ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня 8 апреля по Киеву и области порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром. В ГСЧС призвали быть осторожными во время пребывания на улице.

По данным Гидрометцентра, в субботу по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, прогнозируют дожди.

На западе страны днем температура воздуха от +9 до +12, на севере от +8 до +11. В восточных областях днем до +14, на юге – до +11.

В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем от +9 до +11.

Ранее синоптики сообщали об ожидаемом в выходные похолодании.