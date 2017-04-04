В Киеве горит многоэтажный дом - СМИ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Многоэтажный дом горит в Киеве на улице Половецкой (Татарка), на месте работают спасатели, погибших нет, сообщил телеканал "1+1".

"По нашей информации, погибших нет. Электричество и газ в этом доме уже отключили… С пожара на Татарке, там горит многоэтажный дом", — сообщается в эфире телеканала.

Киев Оперативный, facebook Пожар в Киеве

Киев Оперативный, facebook Пожар в Киеве

По информации телеканала, на данный момент горят пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи, люди еще остаются на верхних этажах дома, продолжается эвакуация.

Ранее сообщалось, что пожар возник в Киеве на складе спортивного инвентаря произошел в субботу в промзоне в районе метро "Петровка".