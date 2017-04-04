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    Киев

    В Киеве горит многоэтажный дом - СМИ

    (обновлено: )183
    Сообщается, что горят пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи, люди еще остаются на верхних этажах дома, продолжается эвакуация. Жертв в результате возгорания нет.
    Пожар в Киеве
    Киев Оперативный, facebook

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Многоэтажный дом горит в Киеве на улице Половецкой (Татарка), на месте работают спасатели, погибших нет, сообщил телеканал "1+1".

    "По нашей информации, погибших нет. Электричество и газ в этом доме уже отключили… С пожара на Татарке, там горит многоэтажный дом", — сообщается в эфире телеканала.

    По информации телеканала, на данный момент горят пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи, люди еще остаются на верхних этажах дома, продолжается эвакуация.

    Ранее сообщалось, что пожар возник в Киеве на складе спортивного инвентаря произошел в субботу в промзоне в районе метро "Петровка".

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