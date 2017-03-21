В Киеве пока не будут отключать отопление

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В киевских домах отопление пока не будут выключать, поскольку синоптики прогнозируют снижение температуры, сообщили в пресс-службе заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, пишет издание 44.ua.

"Отопительный сезон в Киеве будет завершен, исходя из температурных показателей. То есть среднесуточная температура должна подняться до +8 градусов. Поскольку в Киеве сейчас сохраняется достаточно прохладная погода, в частности, 26-27 марта ожидается снижение температуры, а ночью возможны заморозки, то говорить об отключении отопления еще рано", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что для административных зданий, ОСМД и ЖСК существует возможность отключить отопление в индивидуальном порядке. В целом же по городу процесс отключения тепла занимает до недели.

Ранее компания "Нафтогаз Украины" заявила, что решила досрочно отказаться от отопления своих объектов в связи с потеплением и рекомендовала другим предприятиям последовать его примеру ради экономии средств.